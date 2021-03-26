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توقعات بارتفاع طفيف لأسعار الخضروات مع زيادة الطلب قبل رمضان

03:10 م الجمعة 26 مارس 2021
توقعات بارتفاع طفيف لأسعار الخضروات مع زيادة الطلب قبل رمضان

أسعار الخضروات

كتبت - دينا خالد:

توقع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار الخضروات بشكل طفيف، في ظل ارتفاع الطلب قبل شهر رمضان.

وقال النجيب، لمصراوي، إن أسعار الخضروات لن تشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة قبل شهر رمضان بسبب وفرة المعروض من جميع الأصناف، لكن هناك أصناف كالطماطم والخيار قد تشهد ارتفاعات طفيفة بسبب زيادة الإقبال عليها خلال شهر رمضان.
وأوضح النجيب، أن من أهم أسباب استقرار الأسعار في الوقت الحالي، هو زيادة الإنتاج ووفرة المحاصيل خاصة بعد افتتاح المشروعات الجديدة من الصوب الزراعية، وحرص المواطنين على شراء الضروريات في ظل ضعف القدرة الشرائية متأثرة بفيروس كورونا.

وطالب النجيب المواطنين، تجنب الهجوم على الشراء أول أيام شهر رمضان لأن زيادة الطلب فجأة يخلق أزمات في السوق وفقا للعرض والطلب.

أسعار الخضروات حاتم النجيب شهر رمضان فيروس كورونا
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