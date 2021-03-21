مبيعات العرب تهبط بالبورصة 1% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع بنسبة بلغت 1.06% إلى مستوى 10802 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.48%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 19.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 18.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 1.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة بلغت 1.35% إلى مستوى 11918 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.