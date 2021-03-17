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البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:10 ص الأربعاء 17 مارس 2021
البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 11189 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 11190 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI اسهم البورصة

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