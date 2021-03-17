البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة طفيفة بلغت 0.01% إلى مستوى 11189 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.34%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.28% إلى مستوى 11190 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.
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