هيئة التأمينات تكشف تفاصيل صرف زيادة المعاشات في يوليو



كتبت- ياسمين سليم:

كشفت هيئة التأمين الاجتماعي عن تفاصيل صرف زيادة لأصحاب المعاشات بداية من شهر يوليو المقبل بتكلفة سنوية 31 مليار جنيه.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضاف أن الرئيس وجه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.

ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بحسب عوض.

وأوضح أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقًا لمتوسط معدلات التضخم والذي يعادل 5٪ هذا العام، إلا أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 13٪ لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة 8٪ في دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوى معيشتهم.

وأقر قانون التأمينات الاجتماعية الذي بدأ تطبيقة في يناير 2020، زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تقدر بمتوسط معدل التضخم سنويًا.

وقال رئيس الهيئة إن قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014 بلغت 86.5 مليار جنيه ومن أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين زادت هذه القيمة سنويًا لتصل في العام المقبل إلى 282 مليار جنيه.

و أضاف عوض أن قرار فض التشابكات الذي اتخذه رئيس الجمهورية قد أتى بثماره، فهو لا يتمثل فقط في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، ولكن الهيئة بصدد إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات.

وأوضح أن الصندوق سيكون له أمناء للاستثمار سيحددون أوجه الاستثمار ومجالاتها، لتحقيق أكبر عائد ممكن وبطريقة آمنة.