أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

هيئة التأمينات تكشف تفاصيل صرف زيادة المعاشات في يوليو

11:47 ص الثلاثاء 16 مارس 2021
هيئة التأمينات تكشف تفاصيل صرف زيادة المعاشات في يوليو

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتم


كتبت- ياسمين سليم:

كشفت هيئة التأمين الاجتماعي عن تفاصيل صرف زيادة لأصحاب المعاشات بداية من شهر يوليو المقبل بتكلفة سنوية 31 مليار جنيه.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأضاف أن الرئيس وجه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه.

ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بحسب عوض.

وأوضح أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقًا لمتوسط معدلات التضخم والذي يعادل 5٪ هذا العام، إلا أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات بنسبة 13٪ لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة 8٪ في دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوى معيشتهم.

وأقر قانون التأمينات الاجتماعية الذي بدأ تطبيقة في يناير 2020، زيادة سنوية لأصحاب المعاشات تقدر بمتوسط معدل التضخم سنويًا.

وقال رئيس الهيئة إن قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014 بلغت 86.5 مليار جنيه ومن أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين زادت هذه القيمة سنويًا لتصل في العام المقبل إلى 282 مليار جنيه.

و أضاف عوض أن قرار فض التشابكات الذي اتخذه رئيس الجمهورية قد أتى بثماره، فهو لا يتمثل فقط في استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، ولكن الهيئة بصدد إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات.

وأوضح أن الصندوق سيكون له أمناء للاستثمار سيحددون أوجه الاستثمار ومجالاتها، لتحقيق أكبر عائد ممكن وبطريقة آمنة.

التأمين الاجتماعي زيادة المعاشات جمال عوض

الخبر التالى:

أوراسكوم للتنمية: 32% زيادة في مبيعات العقارات بالربع الأخير من 2020

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد التقارير الأوروبية.. هل توقف مصر التطعيم بلقاح أسترازينيكا؟ مصدر يجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا