أسعار الأسماك والمأكولات في سوق العبور اليوم الثلاثاء



كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 19 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي تراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات