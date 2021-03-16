أسعار الأسماك والمأكولات في سوق العبور اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عددا من أصناف الأسماك والمأكولات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 19 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.
وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيهًا، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي تراوح بين 60 و70 جنيهًا.
وبقي سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات
الخبر التالى:أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
191555
عدد المصابين
-
147767
عدد المتعافين
-
11340
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
120013187
عدد المصابين
-
96518448
عدد المتعافين
-
2658363
عدد الوفيات
إعلان