أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

10:28 ص الإثنين 15 مارس 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1 و 1.8 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و1.8 جنيه.

البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الكوسة بين 1.75 و4.25 جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 و10 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور سوق الجملة الطماطم

الخبر التالى:

الضرائب: سيارات توعية الممولين نفذت جولات ميدانية في 4 محافظات حتى الآن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190924

    عدد المصابين

  • 147234

    عدد المتعافين

  • 11300

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| سيناريوهات الموجة الثالثة و"الصحة" تحذر من تجمعات رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا