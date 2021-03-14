تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو الطماطم والبطاطس والكوسة بين 10 قروش و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع العبور.
ويرصد مصراوي، أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1 و2.8 جنيه، بتراجع 20 قرشا.
البطاطس بين 1.1 و2.3 جنيه، بتراجع 10 قروش.
البصل بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 5 جنيهات و13 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 و10 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
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