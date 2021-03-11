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مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

03:17 م الخميس 11 مارس 2021
مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.23% إلى مستوى 11261 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69%، بينما صعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.6%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 25.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 15.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 9.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة بلغت 0.09% إلى مستوى 11253 نقطة.

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