أوراسكوم للاستثمار تطلب وقف تداول أسهمها لحين انتهاء إجراءات تقسيمها

كتب- مصطفى عيد:

تقدمت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بطلب إلى إدارة البورصة لإيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس المقبل 11 فبراير الجاري، بحسب إفصاح للبورصة اليوم الأحد.

وأشارت الشركة، في طلبها، إلى أن يستمر وقف التداول على أسهمها إلى حين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة المصرية بقيد تخفيض رأسمال شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة) وقيد أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة) بجداول البورصة وإعادة التداول على أسهم الشركة القاسمة وبدء التداول على أسهم الشركة المنقسمة.

وأوضحت الشركة أنه سوف يتم إيقاف التعامل في ذات التاريخ على شهادات الإيداع الدولية التي تتداول في بورصة لندن وذلك لحين السماح بالتداول على أسهم الشركة القاسمة والمنقسمة بالبورصة المصرية.

وأشارت إلى أنه سيتم الاعتداد بقائمة أسماء مالكي أسهم الشركة بعد إيقاف التعامل بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء المقبل 10 فبراير (وهو تاريخ تحديد المساهمين مالكي أسهم الشركتين الناتجتين عن التقسيم).

وكان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وافق في يوليو الماضي، على تقسيم الشركة لتأسيس شركة جديدة تعمل في مجال الأنشطة المالية، بحسب بيان سابق للشركة أرسلته للبورصة، حيث أوصى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقا لنظام التقسيم الأفقي.

ووفقا لنظام التقسيم الأفقي تظل شركة أوراسكوم للاستثمار (الشركة القاسمة) ويخفض رأسمالها المصدر من خلال خفض القيمة الاسمية لأسهمها.

وستظل شركة أوراسكوم للاستثمار (القاسمة) محتفظة بترخيصها كشركة غرضها الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية في زيادة رؤوس أموالها؛ وسوف تتخصص في القيام بأعمالها الاستثمارية المتنوعة.

وسينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة وغرضها الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها التي تعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في أكتوبر الماضي، على تقسيم الشركة وفقًا للأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم.

وتضمنت قرارات الجمعية إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكل من الشركتين، بحيث تظل تبعية 9 شركات تعمل في مجالات استثمارية متنوعة تابعة للشركة القاسمة، وتحول تبعية شركة بلتون المالية القابضة وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة من شركة فيكتوار انفستمنت إلى الشركة المنقسمة.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة عام 2011، وهي تابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتعمل كشركة قابضة تقوم بالاستثمار في مجال الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا وأعمال الكابلات.