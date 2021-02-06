انطلاق تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي للعام الخامس

كتب-علاء حجاج:

انطلق اليوم تحدي مصر الإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي للسنة الخامسة على التوالي والذي ينظمه مجمع الإبداع برج العرب بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA).

وقال محمد شديد، الرئيس التنفيذي لمجمع الإبداع التكنولوجي برج العرب، في بيان صحفي اليوم السبت إن استمرار التحدي للعام الخامس على التوالي مع التطور الكبير في الفعاليات والتوسع على المستوى الإقليمي والدولي يؤكد نجاح تجربة ومشروع مجمع الإبداع ببرج العرب والذي تأسس بدعم ورعاية من (إيتيدا) ونجح على مدار الأربع سنوات الماضية في تحقيق كثير من الأهداف التي تأسس من أجلها هذا المجمع.

وقال حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إن تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي جزء من الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن التحدي يحتوي على محركات الإبداع المتكاملة بداية من طلاب المدارس وطلاب الجامعات إلى مرحلة الشركات الناشئة.

وبحسب رامي أحمد، رئيس الإدارة التنفيذية لتخطيط الثورة الصناعية الرابعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن الجهاز يعكف دائما على دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي ويعمل على خلق مناخ صحي جاذب للاستثمار وداعم لتطوير ونشر الخدمات الرقمية الرائدة بكافة أنواعها.

ويعد تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي هو برنامج قومي على مستوى الدولة يستهدف طلاب الجامعات والشركات الناشئة ومشاريع طلاب مسار المتفوقين (ستيم) الذين لديهم أفكار ومشروعات مبتكرة في مجال تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي(AI) والمجالات ذات الصلة.