وزير البترول: الصحراء الغربية لم تبح بعد بكل أسرارها عن الاكتشافات

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاكتشافات التي تم تحقيقها مؤخراً بالصحراء الغربية تؤكد أن المنطقة لم تبح بعد بكل أسرارها ولا تزال تزخر بإمكانات واعدة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف الوزير أن استراتيجية وزارة البترول تتمثل في تطبيق أحدث التكنولوجيات المتطورة المستخدمة عالمياً في عمليات البحث والاستكشاف بهدف الوصول إلى مكامن الثروات البترولية لزيادة إنتاج مصر من الزيت الخام.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2021-2022.

وأكد الوزير أهمية مراجعة تكاليف التشغيل والذي ينصب على خفض تكلفة إنتاج البرميل، وأهمية زيادة كفاءة العمليات في ضوء عدم استقرار سوق البترول العالمي ومستويات الأسعار.

كما شدد الملا على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في كافة العمليات البترولية باعتبارها أحد أهم العوامل الأساسية للنجاح في صناعة البترول.

وأكد أهمية الاستمرار في إعداد كوادر بشرية ماهرة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال برامج تدريبية متخصصة لصقل مهاراتهم من خلال التدريب العملي وتنفيذ العمليات بشكل آمن بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول.

وأشار الوزير إلى تنفيذ برنامج مع أكاديمية شركة إيني لتخريج المتخصصين في مجال السلامة والحصول على درجات علمية (ماجستير ودكتوراه) في مجال السلامة.

وخلال أعمال الجمعيتين استعرض كل من محمد بيضون رئيس شركة عجيبة للبترول، ومحمد سمير رئيس شركة الفرعونية للبترول ملامح الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2021-2022.

وطالب الملا أن تستهدف أعمال الشركتين زيادة عدد الآبار التنموية والاستكشافية والالتزام ببرامج صيانة الآبار الإنتاجية من أجل تحقيق زيادة ملموسة في خطة الإنتاج.

وحضر أعمال الجمعيات أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والسلامة.

كما حضر أعمال الجمعيات مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغاز "إيجاس"، ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات المشتركة، وممثلو شركتي إيني الإيطالية وبي بي البريطانية، وفقا للبيان.