أسعار الذهب العالمية تصعد خلال جلسة اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
انخفضت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.51% خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها بختام تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة رويترز.
وهبط سعر الأوقية إلى 1824.46 دولار بانخفاض قيمتها 9.3 دولار في تمام الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة.
وكان سعر أوقية الذهب سجل بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء 1833.76 دولار.
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