أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب

أسعار الذهب العالمية تصعد خلال جلسة اليوم الخميس

10:36 ص الخميس 04 فبراير 2021
أسعار الذهب العالمية تصعد خلال جلسة اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.51% خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها بختام تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة رويترز.

وهبط سعر الأوقية إلى 1824.46 دولار بانخفاض قيمتها 9.3 دولار في تمام الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء 1833.76 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

الخبر التالى:

ارتفاع طفيف للطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167525

    عدد المصابين

  • 130912

    عدد المتعافين

  • 9460

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 104841773

    عدد المصابين

  • 76486463

    عدد المتعافين

  • 2275444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التنمية المحلية للمواطنين: لا تنزلوا من البيوت إلا للضرورة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا