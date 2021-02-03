ارتفاع أسعار الذهب العالمي خلال جلسة اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة طفيفة بلغت 0.06% في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بجلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وصعد سعر الأوقية إلى 1839.1 دولار بزيادة قيمتها 1.15 دولار في تمام الساعة 9:39 صباحا بتوقيت القاهرة.