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ارتفاع أسعار الذهب العالمي خلال جلسة اليوم الأربعاء

10:12 ص الأربعاء 03 فبراير 2021
ارتفاع أسعار الذهب العالمي خلال جلسة اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة طفيفة بلغت 0.06% في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بجلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وصعد سعر الأوقية إلى 1839.1 دولار بزيادة قيمتها 1.15 دولار في تمام الساعة 9:39 صباحا بتوقيت القاهرة.

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