ارتفاع أسعار الذهب العالمي خلال جلسة اليوم الأربعاء
10:12 ص الأربعاء 03 فبراير 2021
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة طفيفة بلغت 0.06% في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بجلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وصعد سعر الأوقية إلى 1839.1 دولار بزيادة قيمتها 1.15 دولار في تمام الساعة 9:39 صباحا بتوقيت القاهرة.
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