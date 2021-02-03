تراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو الطماطم 10 قروش خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الرمان جنيهين.
ويرصد مصراوي أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم وفقا لبيانات سوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1 و1.5 جنيه، بتراجع 10 قروش.
البطاطس بين 1 و2 جنيه.
البصل بين 3 و5 جنيهات.
الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.
الرمان بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنهين.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
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