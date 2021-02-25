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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

03:03 م الخميس 25 فبراير 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 1.6% إلى مستوى 11617 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.93%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 55 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 35.44 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 19.44 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.16% إلى مستوى 11435 نقطة.

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