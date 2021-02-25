الإحصاء: صرف معاشات بقيمة 84.2 مليار جنيه عبر البريد العام المالي الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن قيمة المعاشات المنصرفة من خلال هيئة البريد خلال العام المالي الماضي بلغت 84.2 مليار جنيه مقابل 78.3 مليار جنيه عام 2018-2019 بزيادة بلغت نسبتها 7.5%.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الخميس، أن قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير التابع لهيئة البريد وصلت إلى 95.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 100.4 مليار جنيه للعام المالي السابق بانخفاض نسبته 4.6%.

وبلغت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية في البريد 136.9 مليار جنيه عام 2019-2020 مقابل 132.3 مليار جنيه عام 2018-2019 بزيادة بلغت نسبتها 3.5%.

وأشار بيان الإحصاء، إلى أن قيمة الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية بلغت 238.2 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 247.3 مليون جنيه عام 2018-2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.7%.

وقال البيان إن عدد المكاتب البريدية وصل إلى 4033 مكتبا في عام 2019-2020 مقابل 4035 مكتبا خلال عام 2018-2019 بانخفاض بلغت نسبته 0.05%.

وبلغ عدد وحدات خدمة الدفع الإلكتروني بالبريد 2841 وحدة خلال عام 2019-2020 مقابل 2381 وحدة خلال عام 2018-2019 بزيادة بلغت نسبتها 19.3%، وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد، بحسب البيان.