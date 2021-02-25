مبيعات "الشرقية للدخان" ترتفع إلى 37.7 مليار جنيه في 7 أشهر
كتبت- شيماء حفظي:
أظهرت بيانات الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" ارتفاع مبيعاتها خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، وأيضا زيادة صافي الربح خلال نفس الفترة.
ووفقا لبيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس، ارتفعت مبيعات الشرقية للدخان خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يناير 2021 بنسبة 13.5% لتسجل 37.7 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفع صافي ربح الشركة خلال الفترة بنسبة 17% ليسجل 2.95 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لبيان الشركة.
وخلال شهر يناير ارتفعت المبيعات بنسبة 15.6% لتسجل 5.2 مليار جنيه مقارنة بشهر يناير 2020، بحسب البيان.
يذكر أن الشركة الشرقية للدخان، شركة مساهمة مصرية، تابعة لقانون 159، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
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