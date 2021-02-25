أكثر الكلمات إنتشاراً

قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري تامر أمين الطقس لقاح كورونا فيروس كورونا الدوري المصري انقلاب ميانمار

مبيعات "الشرقية للدخان" ترتفع إلى 37.7 مليار جنيه في 7 أشهر

11:29 ص الخميس 25 فبراير 2021
مبيعات "الشرقية للدخان" ترتفع إلى 37.7 مليار جنيه في 7 أشهر

الشرقية للدخان

كتبت- شيماء حفظي:

أظهرت بيانات الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" ارتفاع مبيعاتها خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، وأيضا زيادة صافي الربح خلال نفس الفترة.

ووفقا لبيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس، ارتفعت مبيعات الشرقية للدخان خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يناير 2021 بنسبة 13.5% لتسجل 37.7 مليار جنيه مقابل 33.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفع صافي ربح الشركة خلال الفترة بنسبة 17% ليسجل 2.95 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لبيان الشركة.

وخلال شهر يناير ارتفعت المبيعات بنسبة 15.6% لتسجل 5.2 مليار جنيه مقارنة بشهر يناير 2020، بحسب البيان.

يذكر أن الشركة الشرقية للدخان، شركة مساهمة مصرية، تابعة لقانون 159، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

الشرقية للدخان إيسترن كومباني

الخبر التالى:

شيخ العقاريين.. ماذا نعرف عن رجل الأعمال الراحل حسين صبور؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 180051

    عدد المصابين

  • 139072

    عدد المتعافين

  • 10495

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 113047735

    عدد المصابين

  • 88581453

    عدد المتعافين

  • 2505851

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السبت.. قطع المياه عن 4 مناطق كبرى بالقاهرة لمدة 10 ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا