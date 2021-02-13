ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية التعاملات
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 70ر27 نقطة، أو أقل من 1ر0% ، ليصل إلى 40ر31458 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 45ر18 نقطة، أو 5ر0%، ليصل إلى 83ر3934 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 70ر69 نقطة ، أو 5ر0%، ليصل إلى 47ر14095 نقطة.
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