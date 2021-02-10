أسعار الخضر والملابس تقود التضخم الشهري لتحقيق معدل سالب للشهر الثاني على التوالي

كتبت- ياسمين سليم:

قادت انخفاض أسعار الخضروات والملابس الجاهزة معدل التضخم الشهري لتسجيل معدلًا سالبًا في شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء إن معدل التضخم الشهري سجل -0.4% في يناير مقارنة بـ 0.5% في ديسمبر الماضي.

ويعني تسجيل التضخم لمعدل سالب أن متوسط الأسعار في ديسمبر تراجع عن نوفمبر، وجاء ذلك بشكل أساسي بسبب انخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية من بينها الخضروات والملابس الجاهزة وخدمات النقل والفنادق، مقابل ارتفاع أسعار الفاكهة واللحوم والدواجن.

وقال الجهاز إن أهم أسباب تراجع معدل التضخم الشهري هو انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 20.4% نتيجة لتراجع أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 40.3% وانخفضت أسعار الطماطم بنسبة 55.2%، كما انخفضت أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة 19.4% بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة 19.9%.

وتراجعت أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -0.1% ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.6% ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.6%.

وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 5.4%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة 17.3% حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة 117.6%.

وقال البيان إن أسعار مجموعة العنبيات ارتفعت بنسبة 6.2% بسبب ارتفاع أسعار الرومان بنسبة 21% والعنب بنسبة 8.2%.

كما صعدت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.2% خلال شهر يناير الماضي، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الطيور بنسبة 10.3%، وارتفعت أسعار الدجاج الأبيض بنسبة 13.4%.

وسجلت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفاعًا في يناير نسبته 0.6% بسبب ارتفاع أسعار البيض بنسبة 2.3%.

كما صعدت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السمن الصناعي بنسبة 2.2% ومجموعة الزيوت الصالحة للأكل بنسبة 0.3%، وفقًا لبيانات الإحصاء.

وسجلت أسعار مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعًا نسبته 0.3% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة دقيق القمح بنسبة 2.5%.

وسنويًا واصل معدل التضخم السنوي تراجعه خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر.

وقال البيان إن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية سجل 4.8% في يناير الماضي مقابل 6% في ديسمبر.

وارتفع التضخم السنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لكنه عاد للتراجع في ديسمبر الماضي.

ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.