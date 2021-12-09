معدل التضخم السنوي يتراجع للشهر الثاني خلال نوفمبر ويسجل 6.2%

كتب- مصطفى عيد:

تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي وذلك بعد ارتفاعات متتالية على مدار 5 أشهر.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الخميس، إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجع في نوفمبر إلى 6.2% مقابل 7.3% في أكتوبر الماضي.

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 5.6% خلال نوفمبر مقابل 6.3% في أكتوبر، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

ولا يزال معدل التضخم السنوي عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي مستوى "صفر" لإجمالي الجمهورية مقابل 1.7% خلال أكتوبر.

كما وصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 0.1% خلال نوفمبر مقابل 1.5% في أكتوبر، وفقا لبيانات الإحصاء.