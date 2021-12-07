سعر كيلو الدواجن يرتفع 4 جنيهات بالأسواق خلال تعاملات الأسبوع الجاري

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء 4 جنيهات بالمزرعة كما ارتفع سعر كرتونة البيض 6.5 جنيه مع بداية الأسبوع الجاري، بحسب ما ذكره عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال إن سعر كيلو الدواجن البيضاء يصل إلى 24 جنيهًا بالمزرعة مقابل 20 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المستهلك نحو 28 جنيهًا مقابل 23 و24 جنيهًا، وفقا للسيد.

كما زاد سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى ما بين 41.5 جنيه و43 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا الأسبوع الماضي، لتباع بالأسواق بين 45 و48 جنيهًا مقابل 39 و40، باختلاف نوعه.

وذكر رئيس الشعبة أن سعر الكتكوت يبلغ بين 6 و9 جنيهات.

واستقر متوسط سعر العلف عند 9 آلاف جنيه للطن.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.