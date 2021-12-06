ما توقعات سميح ساويرس لمستقبل قطاع السياحة بعد انتشار "أوميكرون"؟

كتبت-ياسمين سليم:

توقع سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، أن يكون أداء حركة السياحة والسفر خلال العام المقبل مماثلًا لما حدث في العامين الحالي والماضي.

وقال في حوار مع قناة العربية الفضائية اليوم الاثنين إن القطاع يعاني حاليًا من تخبط بعض الدول في القرارات السيادية، خاصة أن بعض الدول اتخذت قرارات وعادت فيها بسبب انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وأضاف: "من الواضح أن حركة السفر ستنخفض، وأن تستمر الأزمة في قطاع السياحة، وأي تعافي حدث أو سيحدث سيكون ببطء".

وتوقع ساويرس، الذي يمتلك منتجعات سياحية في عدة دول مثل مصر وسويسرا، أن تمتد هذه الأزمة حتى الموسم السياحي المقبل في صيف العام القادم.

وقال ساويرس إن شركته تدرس الإمكانات الحالية في القطاع السياحة السعودي، مشيرًا إلى أن الطفرة التي حدثت في السعودية مذهلة، وهناك توجه واضح نحو تنمية قطاع السياحة نظرًا لأن المقاومات التي تمتلكها غير موجودة في أي مكان آخر.

وأوضح ساويرس أنه لا يرى أي منافسة بين السعودية ومصر على القطاع السياحي وقال إن السعودية تتوجه نحو سياحة النخبة لأن تكلفة كل شيء أغلى من مصر، لذلك لا داعي عندها من المنافسة على السياح الذين يأتون إلى مصر.

وجدد ساويرس تأكيده على أن عملة بتكوين المشفرة ليست بديلة للعملات العادية نظرًا لعدم وجود جهة منظمة لها.

وأوضح أن قبول فندقه السياحي في سويسرا الدفع بعملة بتكوين كان للدعاية، مشيرًا إلى أن قبول الدفع مشروط بوجود مشترٍ للعملة في لحظتها.

وتعمل شركة أوراسكوم للتنمية مصر، المملوكة لسميح ساويرس، في الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة المنتجعات ولديها منتجات في سويسرا ومصر أبرزها منتجع الجونة ومنتجع في الجونة.