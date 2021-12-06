44 % ارتفاعًا في صادرات الصناعات الهندسية في أول 10 أشهر من 2021

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع سجلت ارتفاعا خلال أول 10 أشهر من 2021 بنسبة 44 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس اليوم الاثنين، فإن حجم الصادرات خلال أول 10 أشهر من 2021 بلغ 2.6 مليار دولار مقابل 1.838 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشفت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن صادرات مصر الهندسية حققت أكبر رقم تصديري على أساس شهري، خلال أكتوبر الماضي لتسجل الصادرات نموًا بنسبة 45%.

وأضافت مي أن حجم صادرات أكتوبر بلغ 351.5 مليون دولار مقابل 242.9 مليون دولار فى أكتوبر 2020 محققة بذلك أكبر رقم صادرات شهري منذ عام 2009.

وبشأن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر أكتوبر، أشارت حلمي إلى أن الأجهزة الكهربائية حققت نموًا بنسبة 31% ومكونات السيارات ارتفعت بنسبة 45% وقفزت صادرات الكابلات 103%، أما الأجهزة المنزلية ارتفعت 52% وحققت الصناعات الكهربائية والإلكترونية نسبة ارتفاع 40%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها خلال أول 10 أشهر من 2021 هي من قارة أوروبا "المملكة المتحدة – سلوفاكيا - تركيا – فرنسا – ألمانيا – اسبانيا –اليونان – روسيا – إيطاليا - التشيك".

ومن قارة آسيا "السعودية – الإمارات – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – الصين ".

ومن القارة الأفريقية "المغرب – ليبيا – السودان – جنوب افريقيا – نيجيريا – تونس"

وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية تواصل قفزتها خلال 2021 وتحقق أرقام متميزة مما يكشف أن الصناعات المصرية في حاجة إلى مزيد من الدعم فيما يتعلق بخفض التكاليف الإنتاجية، إذ ستمكن خفض التكلفة من استمرار صحوة وقفزة أرقام التصدير السنوات المقبلة.

وأضاف الصياد، أن الصادرات بالقطاع استفادت بقوة من الزيادة الكبيرة في تكاليف الشحن وارتفاع الأسعار في الصين وتركيا، لذلك لابد من إيجاد ميزة سعرية للمنتج المصري الفترة المقبلة، لتلافي حدوث تراجع في الطلب الخارجي مع عودة الأمور لطبيعتها في الدول المنافسة لنا.

وأشار رئيس المجلس التصديري، إلى أن هناك قبول للإنتاج المصري من القطاع الهندسي في الدول المستوردة من مصر، ومع الاتجاه لخلق ميزة سعرية للمنتجات المصرية سيكون ذلك داعم رئيسي لتضاعف أرقام الصادرات إلى ثلاثة أمثال السنوات المقبلة.