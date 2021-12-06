إدارة أوراسكوم كونستراكشون توصي بالاستحواذ على شركة لتوزيع المعدات

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان لها اليوم الاثنين، أن مجلس إدارتها أوصى بالاستحواذ على شركة رائدة في مجال استيراد وتوزيع وصيانة المعدات في مصر، مقابل مبلغ نقدي 35 مليون دولار.

وكانت شركة أوراسكوم كونستراكشون أعلنت في 19 أكتوبر أن مجلس الإدارة وافق رسمياً على تقييم هذا الاستحواذ المحتمل.

وذكر البيان أن هذا الاستحواذ سيتيح لشركة أوراسكوم للإنشاءات التوسع في مجال قطاع الخدمات ومن المتوقع حدوث نمو للشركة المستهدفة نتيجة الاستحواذ.

وأسس الراحل المهندس أنسي ساويرس الشركة المستهدفة منذ أكثر من 30 عاماً، وهي مملوكة بالكامل لعائلة ساويرس وتعمل بشكل مستقل عن شركة أوراسكوم للإنشاءات، بحسب البيان.

وتتكون الشركة المستهدفة من ثلاثة كيانات قانونية منفصلة ولكنها (مجموعة) تعمل تحت إدارة واحدة: شركة أوراسكوم التجارية، وشركة أوراسكوم (منطقة حرة)، والشركة الوطنية للمعدات.

وأشار البيان إلى أن الشركة المستهدفة تدير أعمال استيراد وتوزيع وصيانة المعدات بصفتها الوكيل الوحيد لأكثر من 45 شركة رائدة في تصنيع المعدات الأكثر طلباً في مصر، وتضم شركات مثل Grove، وJohn Deere، وVolvo Penta، وHitachi، وMitsubishi Heavy Industries.

وذكرت أوراسكوم كونستراكشون أنه سيتم التصويت على توصية مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في 27 ديسمبر 2021.

وأضافت أن عائلة ساويرس ستمتنع عن التصويت نظراً لأن الشركة المستهدفة ذو طرف مرتبط.

وكان عضوا مجلس الإدارة غير المستقلين جيروم جيرو، وفيكتور سليوينسكي امتنعا عن التصويت على جميع قرارات مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون المتعلقة بهذه الصفقة، وفقا للبيان.

وتعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.