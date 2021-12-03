أسعار الخضروات في أسبوع: زيادة الكوسة والبصل والبامية

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر الكوسة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور لتجارة الجملة، كما زادت أسعار البامية والبصل، اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، عند مستويات الجمعة الماضي، وبينها الطماطم والبطاطس والبرتقال والجوافة.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و3.2 جنيه، بزيادة قرشين.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا و1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

البامية بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 6 و9 جنيهات.