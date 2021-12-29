شعبة الدواجن: 450 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الأعلاف بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأعلاف ارتفعت بين 350 و450 جنيهًا للطن، خلال الأيام الماضية بالأسواق.

ووفقا لقول السيد، فإن متوسط سعر طن العلف ارتفع إلى بين 9100 و9200 جنيه مقابل 8750 جنيهًا قبل الارتفاع، باختلاف نوعه.

وكانت أسعار الأعلاف تراجعت 300 جنيهًا للطن منذ أسبوعيين ماضيين مع هدوء الطلب عليها، قبل أن تعاود الصعود مره أخرى، وفقا لقول السيد.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء خلال الأسبوع الجاري بشكل طفيف بالمرزعة لتصل إلى 24 جنيهًا مقابل 23 جنيهًا الأسبوع الماضي، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 28 و29 جنيهًا.

وزاد سعر كرتونة البيض إلى 47.5 جنيه و55 جنيهًا بالمزرعة مقابل سعر يتراوح بين 42 و44 جنيهًا، باختلاف نوعه، وفقا لقول رئيس الشعبة.

وأضاف السيد، أن سعر كرتونة البيض يتراوح بالأسواق بين 53 و60 جنيهًا، باختلاف نوعه.

واستقر سعر كيلو الداوجن البلدي بالمزرعة عند 32 جنيهًا، لتباع بالأسواق للمستهلك 38 جنيهًا للكيلو.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.