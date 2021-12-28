قفزة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 6 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب ارتفاع سعر المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وشهدت حركة أسعار الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وتراجعت مبيعات الذهب خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع نادي نجيب مزيدا من الارتفاع في سعر جرام الذهب على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 531 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 683 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 797 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 910 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6376 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1815 دولارا للأوقية، بارتفاع 0.17% مقارنة بختام تعاملات أمس، في الساعة 12:08 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع بختام جلسة أمس الاثنين، وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد "أوميكرون" من ارتفاع الدولار.

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