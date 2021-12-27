تراجع عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات، عند نفس مستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وتوقع نادي استقرار أسعار الذهب اليوم، وخاصة مع هدوء حركة الأوقية بالبورصات العالمية.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب بالمحلات بدأت في التراجع خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات.



أسعار الذهب اليوم



استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 527 جنيها للجرام.



وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 678 جنيها للجرام.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 791 جنيها للجرام.



ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 904 جنيهات للجرام.



سعر الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب عند 6328 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.



سعر الذهب اليوم عالميا



وتراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، نحو 1808 دولارا للأوقية، بانخفاض بشكل طفيف نسبته 0.11%، في الساعة 4:20 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.



وبحسب بيانات وكالة رويترز، استقر سعر الذهب، اليوم الاثنين، فوق المستوى 1800 دولار للأوقية، بسبب ضعف عائدات سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع طفيف في الدولار.



وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع ، مما قلل من حيازة السبائك الذهب كملاذ آمن، وفقا لرويترز.



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