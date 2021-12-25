سعر الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات السبت

كتبت-دينا خالد:

استقر سعر الذهب في مصر اليوم السبت، في بداية التعاملات، مقارنة بأمس.

وبقي سعر الذهب ثابتًا رغم ارتفاع السعر عالميًا للجلسة الثالثة على التوالي مع تحسن شهية المستثمرين نحو الذهب.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 528 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 678 جنيها للجرام.

وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 791 جنيها للجرام.

وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 904 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 6330 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات أمس، آخر جلسات الأسبوع، ليسجل 1817.3 دولار للأوقية، بارتفاع نسبته 0.47%.

كان سعر الذهب عالميا، ارتفع خلال تعاملات أمس وأول أمس.

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