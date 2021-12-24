رغم ارتفاع الجرام اليوم.. سعر الذهب يتراجع في مصر خلال أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة، بنهاية التعاملات، لكنه يبقى أقل من أسعار الجمعة الماضي.

وصعد الذهب اليوم، لليوم الثاني على التوالي مدعوما بارتفاع أسعار الخام عالميا، لكن سعر الجرام اليوم عند 791 حنيها وهي أقل بنحو 4 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي والتي كانت 795 جنيها.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 528 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 678 جنيها للجرام.

وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 791 جنيها للجرام.

وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 904 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 6330 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الجمعة، حيث سجل 1810 دولارت للأوقية، بارتفاع طفيف مقابل أمس عند 1807 دولارات للأوقية.

كان سعر الذهب عالميا، ارتفع خلال تعاملات أمس، على الرغم من تحسن الشهية للمخاطرة التي حدت من ارتفاع السبائك.

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