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ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في سوق العبور

10:21 ص الأربعاء 22 ديسمبر 2021
ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار الأسماك اليوم الأربعاء في سوق العبور

سوق السمك بدمياط

كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.
وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها ليتراوح بين 90 و180 جنيها.
واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و120 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و60 جنيها.
وبقي سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.
السمك البلطي الجمبري أسعار الأسماك اليوم سوق العبور

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