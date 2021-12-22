ارتفاع الملوخية والكوسة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
10:19 ص الأربعاء 22 ديسمبر 2021
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الكوسة، والملوخية 50 قرشا، اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس
بينما تراجع سعر كيلو البصل 5 قروش، ليتراوح بين 2 و4.75 جنيه.
واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضراوات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
البطاطس بين 2 جنيه و5 جنيهات.
البصل بين 2 و4.75 جنيه، بتراجع 5 قروش.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية بين 6 و9 جنيهات.
البسلة بين 5 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
اليوسفي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرمان بين 5 و8 جنيهات.
الموز البلدي بين 5 و9 جنيهات.
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