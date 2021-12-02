تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم مع حماية المنافسة لدعم المشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الخميس، تهدف المذكرة إلى تنفيذ السياسات التي تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة تساعدها على زيادة إنتاجها وتطويره ورفع كفاءته ليتفق مع معايير الجودة في الأسواق المحلية والعالمية، بما يساعد أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع.

ووقع على مذكرة التفاهم الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وقالت نيفين جامع إن التعاون بين الجهازين يأتي في إطار توجهات الدولة بتوفير البيئة المناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة ووضع القواعد والأسس التشريعية والتنظيمية التي تساند أصحاب هذه المشروعات وتضمن حماية مناسبة لمنتجاتهم في الأسواق المحلية ومن أهمها وضع مبادئ ورسم سياسات للمنافسة تتمتع بالشفافية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات والمستهلكين لضمان وصولهم لسلع جيدة بأسعار تنافسية.

وأضافت جامع أن تطوير أسس وقواعد هذا التعاون الجديد بين الجانبين سيسهم في جذب عدد أكبر من الشباب لبدء مشروعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي من منتجات وخدمات، كما ستشجع أصحاب المشروعات القائمة على تطوير منتجاتهم للوصول بها إلى متطلبات ومعايير الأسواق العالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن الجهاز سيصدر دليلا يتناول كيفية توافق الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع أحكام قانون حماية المنافسة، كما أنه سيتم التنسيق بشأن القرارات المتعلقة بالمنافسة للتأكد من توافقها مع القانون، بالإضافة إلى نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وإنفاذه، ودعم القرارات والقوانين التي ترتقي بمستوى المنافسة في الأسواق.

وأضاف أنه سيتم تقديم الدعم الفني للعاملين بجهاز تنمية المشروعات لتعظيم استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة من التعاقدات الحكومية وتعريفهم بقواعد المشاركة في تلك التعاقدات للتوسع في تسويق منتجاتهم ورفع جودتها.

وأشار طارق شاش إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتم المشاركة فى ورش العمل المحلية والدولية المتعلقة بحماية المنافسة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد دراسات بالتعاون بين الجهازين حول أهم العوامل التي تعيق المنافسة أمام أصحاب هذه المشروعات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لأصحاب المشروعات وتوعيتهم بالممارسات الاحتكارية وكيفية مواجهتها.

وأضاف شاش أنه سيتم التعاون مع جهاز حماية المنافسة في دراسة الأسواق غير الرسمية والأسواق الجديدة لتطبيق قواعد واضحة لحماية المنافسة فيها.