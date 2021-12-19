Masrawy logo white

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

09:55 ص الأحد 19 ديسمبر 2021
سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

سبائك ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس.
وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.
وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.
وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات، مع تصنيعهم لمشغولات أخف وزنا كهدايا للكريسماس لجذب الزبائن.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 526 جنيها للجرام.
وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 676 جنيها للجرام.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 789 جنيها للجرام.
واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 902 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6312 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة في البورصات العالمية، وتستأنف عملها غدا الاثنين.
وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1798.1 دولارًا للأوقية، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.07%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
سعر الذهب اليوم عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب عيار 14

الخبر التالى:

سعر السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا