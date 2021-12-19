كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وذكر نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي مع عدم استقرار سعر الجرام عند مستوى معين.

وينتظر تجار الذهب اقتراب الكريسماس آملين في تحرك مبيعات المحلات، مع تصنيعهم لمشغولات أخف وزنا كهدايا للكريسماس لجذب الزبائن.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 526 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 676 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 عند 789 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 902 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6312 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة في البورصات العالمية، وتستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميًا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1798.1 دولارًا للأوقية، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.07%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.