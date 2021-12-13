شعبة الأجهزة الكهربائية: لم نشارك في قرار فرض رسوم ..ومذكرة لوزير المالية
كتبت- شيرين صلاح:
قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الشعبة سترفع مذكرة يوم الأربعاء لوزارة المالية بعد الإعلان عن رسوم على السلع المعمرة، مشيرا إلى أن القرار سيزيد من ركود المبيعات في السوق.
وأوضح مبروك، أن الشعبة ستنتظر قائمة السلع التي يضاف عليها الرسوم، وبعدها سيتم رفع المذكرة، لعرض تأثير القرار على المستهلك وعلى مبيعات السوق.
وتشهد أسعار الأجهزة الكهربائية، منذ بداية العام الجاري، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، ومشاكل الإمداد بعد جائحة كورونا وصلت إلى زيادة 10% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى ضعف حركة البيع في الأسواق.
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