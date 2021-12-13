شعبة الأجهزة الكهربائية: لم نشارك في قرار فرض رسوم ..ومذكرة لوزير المالية 

كتبت- شيرين صلاح: قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الشعبة سترفع مذكرة يوم الأربعاء لوزارة المالية بعد الإعلان عن رسوم على السلع المعمرة، مشيرا إلى أن القرار سيزيد من ركود المبيعات في السوق.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الاثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وفيما يخص بند السلع المعمرة، ذكر البيان أنه سيتم فرض نسبة 2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.