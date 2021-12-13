تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بلغت نسبته 0.07% إلى مستوى 11700 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.15%، كما انخفض مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 60.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 31.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 29.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة بلغت 1.5% إلى مستوى 11708 نقاط في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.