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"فيرتيف" الأمريكية: خطط التحول الرقمي بمصر خلقت فرص استثمار جديدة

01:24 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
"فيرتيف" الأمريكية: خطط التحول الرقمي بمصر خلقت فرص استثمار جديدة

ناصيف يزبك

كتب- علاء حجاج:

قال ناصيف يزبك، مدير قنوات البيع للتكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة "فيرتيف" الأمريكية للحلول الرقمية، أن السوق المصري به العديد من الفرص الاستثمارية ولاسيما في ظل تنفيذ الحكومة المصرية لخطط التحول الرقمي.

وأضاف يزبك، في تصريحات لمصراوي على هامش معرض كايرو آي سي تي، أن حجم السوق المصري بمجال تكنولوجيا المعلومات نما بشكل متسارع خلال آخر 5 سنوات، حيث يعد السوق المصري، بحسب وصفه، سوقا استراتيجيا بالمنطقة.

وأوضح أن الشركة ضاعفت استثماراتها في السوق المصري بسبب النمو القوي في الطلب على خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث تعد مصر أحد أهم سوقين بأفريقيا بالنسبة للشركة.

وكشف يزبك عن تقديم الشركة لحلولها التكنولوجية في عدد من المشروعات القومية على رأسها العاصمة الإدارية وذلك من خلال عدد من الشركاء الذين ينفذون عددا من المشروعات بالعاصمة.

وقال إن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، ولكن هناك عدة أسواق من ضمنها السوق المصري كانت مستمرة في ضخ الاستثمارات، حيث ركزت الحكومة المصرية على تنفيذ خطط التحول الرقمي، وكذلك أمن البيانات الأمر الذي خلق للشركة فرصا استثمارية عديدة.

وتابع يزبك قائلا: "إن حجم الاستثمارات التي ضختها الحكومة المصرية في تلك الفترة يتجاوز ما حدث في دول أخرى بالمنطقة".

وكشف عن تعاون الشركة أيضا مع شركات القطاع الخاص وعقد شراكات عديدة في هذا المجال ومنها الشراكة مع شركة وادي دجلة كمزود للحلول التكنولوجية، كما لدى الشركة تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات كمزود تكنولوجي لها في العديد من المشروعات التي تنفذها.

ناصيف يزبك التحول الرقمي قنوات البيع للتكنولوجيا شركة فيرتيف

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