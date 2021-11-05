أسعار الأسماك في أسبوع: زيادة البلطي وتراجع الجمبري 30 جنيها

كتبت – شيماء حفظي:

تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات الأسبوع، في سوق العبور، لتجارة الجملة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفاع سعر السمك البلطي، وتراجع المكرونة السويس والجمبري، فيما استقر سعر البوري اليوم الجمعة عند مستوى أسعار الجمعة الماضي.

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 22 و27 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و55 جنيها، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وهبط سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 90 و150 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري، في سوق العبور لتجارة الجملة، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.