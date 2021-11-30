سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 6 جنيهات بعد ارتفاعه عالميًا

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، وزاد الجرام الواحد بنحو 6 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، نتيجة ارتفاع المعدن عالميًا، وفقاً لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر الجرام تراجع جنيهين في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وبحسب نجيب، فإن حركة البيع والشراء بسوق الذهب ضعيفة في الفترة الحالية، وتوقع مزيد من الارتفاع في الأسعار خلال جلسة اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 526 جنيهًا.

وصعد عيار 18 إلى نحو 677 جنيهًا.

وزاد عيار 21 إلى نحو 790 جنيهًا.

وارتفع عيار 24 إلى نحو 903 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1796 دولارا للأوقية، اليوم الثلاثاء، بزيادة 0.73%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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