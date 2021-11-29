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قفزة في صادرات مصر خلال أول 9 أشهر من العام (جراف)

03:14 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
قفزة في صادرات مصر خلال أول 9 أشهر من العام (جراف)

صادرات مصر

كتبت- ياسمين سليم:

قفزت قيمة صادرات مصر خلال أول 9 شهور من العام الجاري بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصادرات المصرية ارتفعت إلى 29.7 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين.

ويظهر الجراف التالي تطور صادرات مصر خلال أول 9 أشهر من العام بداية من 2014 إلى العام الجاري، بحسب بيانات الجهاز.

صادرات مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات

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