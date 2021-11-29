سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يواصل الارتفاع.. والجرام يصعد 4 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر الارتفاع في منتصف التعاملات، وزاد الجرام الواحد 4 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالمياً، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتوقع نجيب مزيدًا من الارتفاع لسعر الذهب بمصر خلال جلسة اليوم الاثنين.

أسعار الذهب اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 528 جنيهًا.

وصعد عيار 18 إلى نحو 678 جنيهًا.

وزاد عيار 21 إلى نحو 792 جنيها.

وارتفع عيار 24 إلى نحو 905 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميًا إلى حوالي 1793 دولارا للأوقية، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 0.49%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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