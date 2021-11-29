الضرائب: تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الجديدة على المأموريات المدمجة

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن دمج مأموريات المصلحة يسير وفقًا لخطة زمنية ليشمل تدريجيًا جميع المأموريات على مستوى الجمهورية، وبالتزامن مع تطبيق الدمج يتم تطبيق منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على المأموريات المدمجة.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أضاف عبد القادر أنه مع تطبيق الدمج تشهد المأموريات المدمجة تطويرا في المباني والبنية التحتية والخدمة الضريبية المقدمة.

وأشار إلى أن مشروعات التطوير والمكينة التي تشهدها مصلحة الضرائب تستهدف رفع درجات الرضا لدى كل من الممولين والرضا الوظيفي لدى العاملين بها.

وذكر عبد القادر أن المكاتب الأمامية تعد تطورًا حديثًا للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح فى أقل وقت ممكن وذلك بخلاف دقة البيانات التي ستحقق العدالة الضريبية وتقضي على الاقتصاد غير الرسمي.

ووجه عبد القادر بضرورة عمل جولة ميدانية تفقدية بالمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع تزامنًا مع بدء العمل بالمكاتب الأمامية بشكل تجريبي بهذه المأموريات وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للممولين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع في تنفيذ خطة دمج مأموريات مصلحة الضرائب، وتقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين.

وقام كل من المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير الضرائب، والدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بالمصلحة، وعبد المنعم علي رئيس القطاع المالي والإداري بالمصلحة، وأسماء العشري رئيس منطقة القاهرة رابع، وفاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، وأمل رضوان مدير مشروعات الضرائب، وريهام موريس مدير مشروع بمشروعات الضرائب، بهذه الجولة.

وقالت المصلحة إن المكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة استقبلت الممولين في أول يوم عمل لها بشكل تجريبي، وردت على كافة استفسارات الممولين، وقدمت الخدمات الضريبية المتنوعة مثل استخراج خطابات للسيارات الأجرة، وشهادات الموقف الضريبي، والتصرفات العقارية، ورفع الحجز.

وأضافت أن المكاتب الأمامية سلمت أيضا الأكواد للممولين تمهيدًا للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والتي سيتم تطبيقها بهذه المأموريات اعتبارًا من 2 يناير 2022، وتم توضيح المستندات المطلوبة لنقل المركز الرئيسي للممول في حالة رغبة الممول فى ذلك.

كما أوضحت المكاتب للممولين أن 9 ديسمبر هو آخر موعد يمكن للممول خلاله تعديل المركز الرئيسي للملف الخاص به، وفقا للبيان.

وذكرت المصلحة أن العاملين بالمكاتب الأمامية تدربوا على الأعمال الضريبية المختلفة، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم في التعامل مع الممولين، كما يتلقى هؤلاء العاملون المزيد من الدورات التدريبية المختلفة بعد مواعيد العمل الرسمية.

ووصفت المصلحة العاملين بالمأموريات المدمجة بأنهم أدوا دورا بطوليا لإنجاز العمل بالشكل المرجو لإتمام عملية الدمج، حيث واصلوا العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وأيام العطلات وقاموا بنقل الملفات، وحضور الدورات التدريبية، واستكمال أعمال التطوير المختلفة للانتهاء من أعمال الدمج والتطوير في الموعد المحدد لها.

وتتضمن المأموريات العشرة المدمجة والتابعة لمنطقة القاهرة رابع: مأمورية ضرائب السيدة زينب، ومأمورية ضرائب الخليفة، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر، ومأمورية ضرائب المنيل، ومأمورية ضرائب مصر القديمة، ومأمورية ضرائب دار السلام، ومأمورية ضرائب البساتين، ومأمورية ضرائب المعادي، ومأمورية ضرائب حلوان، ومأمورية ضرائب 15 مايو.