ارتفاع السمك البلطي وتراجع المكرونة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و27 جنيها.

وانخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و50 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، اليوم، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.