رئيس البورصة: الطروحات الحكومية رهان لنمو سوق المال

كتبت شيماء حفظي:

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن زيادة المعروض من الأوراق المالية من خلال طرح شركات حكومية كبيرة بشكل متتابع ضرورة لنمو سوق المال.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر البورصة للتنمية، أن قياس جاذبية السوق للمستثمرين ترتبط بحجم الطروحات، وهو ما نراه في السوق السعودية.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال إن الحكومة تستهدف طرح خمس أو ستة شركات في البورصة خلال العام المالي الجاري.

وأشار رئيس البورصة، إلى أن طرح بنك القاهرة تم تأجيله خلال العام الماضي بسبب تداعيات أزمة كورونا، مضيفا أن البنك مع البنك المركزي ووزارة المالية هم من يحددون موعد الطرح.

وأضاف أن تداعيات الأزمة على سوق المال وأسعار الأسهم المناظرة كانت ستؤثر على تسعير سهم بنك القاهرة في الطرح، وهو ما أخر عملية الاكتتاب.

وأوضح رئيس البورصة أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية كان أمرًا مستبعدا لدى وزارة المالية، لذلك تواصلت الأطراف المعنية لمحاولة التوصل لمحددات تناسب الجميع.

وأكد أن وزارة المالية استجابت لكافة متطلبات السوق، فيما يخص ضريبة الأرباح الرأسمالية.

وتعتزم الحكومة المصرية تطبيق الضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرةاقت

وبدأت البورصة حملة توعية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعريف بأهمية ودور الطرح في البورصة كمصدر للتمويل بمدينة بورسعيد.

وأشار فريد إلى أن البورصة ستستمر في هذا البرنامج ليكون لديها لقاء تعريفي في المحافظات كل شهر ونصف، وستكون الجهة المقبلة في الصعيد.