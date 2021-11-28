قطاع الأعمال: إزالة تعديات على أصول شركات الوزارة بقيمة 347 مليون جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ عدة أحكام وقرارات الإزالة والإخلاء، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة.

وأضافت الوزارة أن تنفيذ المرحلة الأولى من إزالة التعديات تم بالتعاون مع وزارة الداخلية والتي ساعدت ودعمت وزارة قطاع الأعمال بشأن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

وبحسب الوزارة، شملت المرحلة الأولى تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على أصول بقيمة تقديرية 346.9 مليون جنيه، وتنفيذ 148 حكم إخلاء لمحلات لاباس، وفندق سفنكس بوسط القاهرة، وفندق هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة.

كما تم تسليم 32 محلًا بجراج الترجمان التابع للشركة المصرية للمشروعات المتكاملة (ترجمان جروب)- إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحري والبري- وجاري حاليا استكمال باقي قرارات الإزالة، وفقا للوزارة.

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها لموقف إزالة التعديات على أصول الشركات المملوكة للدولة، موجها الشكر لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والتنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية على التنسيق والتعاون المشترك والجهود المبذولة في هذا الشأن.

وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة من وزارات المالية والتنمية المحلية والداخلية وقطاع الأعمال العام وهيئة الرقابة الإدارية لدراسة جدوى إزالة التعديات على العقارات والأراضي المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو التصالح بشأنها مقابل قيمة عادلة.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات على أراضي شركات قطاع الأعمال العام، وفقا للبيان.

وبناء على هذه التوصيات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام وعضوية رئيس الأمانة الفنية للجنة حوكمة الدولة وممثل عن وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وهيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة تنفيذ إزالة التعديات والتنسيق بين جميع الجهات المعنية والعمل على إزالة معوقات التنفيذ.