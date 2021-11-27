سعر الذهب اليوم يهبط 9 جنيهات في الجرام ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

هوى سعر الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات، بقيمة بلغت نحو 9 جنيهات مقارنة بأمس.

ويأتي تراجع سعر الذهب في السوق المحلي رغم ارتفاع سعر المعدن عالميًا وتخطى سعر الأوقية حاجز 1800 دولار.

أسعار الذهب اليوم

وسجل الذهب عيار 14 إلى نحو 524 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 674 جنيهًا.

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 786 جنيها.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 898 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6288 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.77% إلى 1802.5 دولار للأوقية.

واليوم وغدا عطلة رسمية بالبورصات العالمية.

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