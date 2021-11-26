أسعار السمك في أسبوع: زيادة الجمبري وتراجع البلطي

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات خلال الأسبوع، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح اليوم الجمعة بين 30 و60 جنيها، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم الجمعة، بين 90 و180 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهًا، ليتراوح اليوم الجمعة، بين 22 و26 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.