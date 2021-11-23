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معيط: إتاحة سداد الضريبة العقارية والطعن عليها عبر منصة مصر الرقمية

12:58 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
معيط: إتاحة سداد الضريبة العقارية والطعن عليها عبر منصة مصر الرقمية

محمد معيط وزير المالية

كتب- مصطفى عيد:

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإتاحة خدمات سداد الضريبة، وتقديم الطعون على القيمة التي قررتها لجان الحصر والتقدير للضريبة المترتبة على القيمة الإيجارية "وعاء الضريبة" عبر منصة مصر الرقمية.

كما وجه الوزير بإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية؛ حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية.

وأكد معيط استمرار وزارة المالية في تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذي يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة "مصر الرقمية".

وأشار إلى مراعاة تعزيز التعاون مع شركة "إي. تاكس" في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

وقال الوزير إن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية "مصر 2030"، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية.

وأضاف أن ذلك يأتي على النحو الذي يُساعد في توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي؛ ويؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

سداد الضريبة العقارية منصة مصر الرقمية وزارة المالية محمد معيط

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