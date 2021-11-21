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تراجع سعر السمك البلطي والجمبري اليوم الأحد في سوق العبور

10:16 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
تراجع سعر السمك البلطي والجمبري اليوم الأحد في سوق العبور

سعر السمك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و26 جنيها.

وهبط سعر كيلو الجمبري 30 جنيها ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

وبقي سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 30 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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