سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع بالتعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بالتعاملات المسائية، حيث انخفض سعر الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه بمنتصف تعاملات اليوم، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الذهب صعد بمنتصف تعاملات اليوم جنيهًا واحدًا للجرام.

وتحسنت حركة البيع والشراء بسوق الذهب خلال الأسبوع الجاري بشكل طفيف، مقارنة بالأسبوعين السابقين، بحسب ما قاله إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأشار نادي نجيب إلى أن التجار يترقبون سعر الذهب في البورصات العالمية خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن السعر غير مستقر.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الجرام عيار 14 إلى نحو 542 جنيهًا.

وهبط الجرام عيار 18 إلى نحو 697 جنيهًا.

كما انخفض سعر الجرام عيار 21 إلى 813 جنيهًا.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 929 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6504 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب اليوم عالميًا في الساعات الأولى من التعاملات، بنسبة 0.37% ليسجل سعر الأوقية 1860.5 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب